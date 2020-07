Im Streit um den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat die Bundesregierung die neuen Sanktionsdrohungen der USA kritisiert.

Das Bundeswirtschaftsministerium sagte in Berlin, Deutschland lehne extraterritoriale Sanktionen ab, da sie als völkerrechtswidrig eingestuft werden. Die Aussagen von US-Außenminister Pompeo seien "zur Kenntnis genommen" worden.



Pompeo hatte gestern europäische Firmen aufgefordert, umgehend aus dem Projekt auszusteigen. Andernfalls riskierten sie amerikanische Strafmaßnahmen. Pompeo begründete die Drohung mit einem - so wörtlich - "bösartigen Einfluss" Russlands.



Durch die Pipeline soll russisches Gas über Deutschland beziehungsweise die Türkei nach Europa transportiert werden. Die USA argumentieren, die EU und insbesondere die Bundesrepublik machten sich auf diese Weise zu abhängig von Moskau. Als Alternative bietet Washington amerikanisches Flüssiggas an. Befürworter der Pipelines halten dem entgegen, dass selbst zu Zeiten des Kalten Krieges die frühere Sowjetunion ein zuverlässiger Energie-Lieferant gewesen sei.



Das russische Außenministerium kritisierte die US-Drohung als unfairen Wettbewerb durch politischen Druck.