Der Bundestag hat die Umsetzung einer EU-Richtlinie zu Gaspipelines in nationales Recht beschlossen.

Die verabschiedeten Änderungen am Energiewirtschaftsgesetz betreffen auch das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2, das Gas aus Russland durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll. Ziel der Neuregelung ist es, die Vorschriften des Erdgasbinnenmarktes auf Leitungen auszuweiten, die zwischen einem EU-Mitglied und einem Nicht-EU-Staat verlaufen.



Das Land, in dem eine Gasleitung aus einem Drittstaat erstmals auf das europäische Netz trifft, kann demnach in bestimmten Fällen Ausnahmen von den EU-Regeln beantragen. Im Falle von Nord Stream 2 könnte also Deutschland dies tun.