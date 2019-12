Bundesfinanzminister Scholz hat die US-Strafmaßnahmen gegen die Ostseepipeline Nord Stream 2 als schwerwiegende Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas bezeichnet.

Der SPD-Politiker sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Bundesregierung werde Washington deutlich machen, dass sie die Sanktionen ablehne. Gegenmaßnahmen seien aber nicht vorgesehen. Die am Bau beteiligten Firmen müssten nun eine Entscheidung treffen, betonte Scholz.



Der SPD-Politiker Westphal sprach im Deutschlandfunk von einem erpresserischen Vorgehen. Es sei Sache der Europäer, wie sie ihre Energieversorgung organisierten. Westphal betonte weiter, die USA wollten bloß den europäischen Markt für durch Fracking gefördertes amerikanisches Flüssiggas ausbauen. Auch aus Russland kam Kritik. Ziel der Amerikaner sei es, die Europäer zum Kauf des teuren Flüssiggases aus den USA zu zwingen, sagte der Parlamentsabgeordnete Nowikow.



Trump hatte die Sanktionen gegen Baufirmen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zuvor in Kraft gesetzt. Auf einer Luftwaffenbasis bei Washington unterzeichnete Trump ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind.

Trumps Gesetz vs. Energiesicherheit in Europa?

Das "Gesetz zum Schutz der Energiesicherheit Europas" zielt auf die Betreiberfirmen der Schiffe, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Die Leitung ist zu weiten Teilen bereits fertiggestellt; es fehlen nur noch weniger als 300 Kilometer. Deshalb rechnet Russland nicht damit, dass das Projekt noch gestoppt werden kann.



Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an russisches Gas von Sankt Petersburg bis nach Lubmin bei Greifswald pumpen. Dadurch wird ein Transit durch die Ukraine und durch Polen vermieden. Die USA und auch mehrere europäische Staaten lehnen die Pipeline ab. Die mit der Verlegung der Pipeline betraute schweizerische Firma Allseas kündigte umgehend an, ihre Beteiligung am Bau umgehend einzustellen.