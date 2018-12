Deutschland hält an dem umstrittenen Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 fest.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, die Haltung der Bundesrepublik habe sich nicht verändert. Nord Stream 2 ergänzt eine bereits bestehende Leitung in der Ostsee, durch die Gas direkt von Russland nach Deutschland geliefert wird. Bisherige Transitstaaten wie die Ukraine könnten in Zukunft umgangen werden und Einnahmen verlieren. Die USA und einige europäische Staaten kritisieren das Projekt. Außenminister Maas erklärte, ein Rückzug Deutschlands würde den Bau der Pipeline nicht verhindern und Nachteile für die Ukraine mit sich bringen. Zudem habe der russische Präsident Putin Kanzlerin Merkel im August versichert, dass es weiterhin einen alternativen Gastransit über die Ukraine geben werde.