Die EU-Kommission hat den Kompromiss zur Erdgaspipeline "Nord Stream 2" begrüßt.

Mit den neuen Vorschriften für solche Pipeline-Projekte werde das EU-Recht garantiert, sagte Energiekommissar Arias Canete in Brüssel. Jeder, der daran interessiert sei, Gas nach Europa zu verkaufen, müsse sich an das europäische Energierecht halten. Der Kompromiss sieht unter anderem vor, die in der EU geltenden Gesetze für Gasimporte auf Drittstaaten auszuweiten. Ausnahmen sind nur in einem strengen Verfahren möglich. Die Einigung muss nun noch vom Europäischen Parlament und vom Rat gebilligt werden.