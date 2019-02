Der Streit um die Erdgasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland wird zu einer Belastungsprobe für die deutsch-französischen Beziehungen.

Das Außenministerium in Paris kündigte an, dass Frankreich heute für eine EU-Richtlinie stimmen wird, die eine deutlich strengere Regulierung des Projekts vorsieht. Unter anderem soll der Betreiber einer Gas-Leitung nicht gleichzeitig Gas-Lieferant sein. Bei Nord Stream 2 liegt beides bislang in der Hand des russischen Energiekonzerns Gazprom.



Für die Bundesregierung und die Bauherren des Pipeline-Projekts wären die schärferen Bedingungen ein Rückschlag. Ein Teil der Rohre für die Ergasleitung in der Ostsee ist bereits verlegt. Frankreich hatte das Projekt - anders als die USA und die osteuropäischen Staaten - bislang unterstützt.

Ischinger fordert gemeinsame europäische Energiepolitik

Vor dem Hintergrund der Unstimmigkeiten über die Erdgasleitung hat der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, eine gemeinsame europäische Energiepolitik gefordert.



In Zukunft müssten solche Projekte europäisch basiert sein, sagte Ischinger im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Man könne den Energiebereich nicht einfach aus der Außenpolitik ausnehmen und in diesem Punkt national und gegen den Widerstand von anderen entscheiden. Das passe nicht zu der deutschen Grundüberzeugung, dass man eine gemeinsame europäische Außenpolitik haben wolle, betonte Ischinger. Er warnte allerdings davor, "Nord Stream 2" kurz vor der Fertigstellung scheitern zu lassen. Das hielte er für eine Verletzung des deutschen Grundsatzes der Verlässlichkeit.