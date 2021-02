SPD-Politiker haben empört darauf reagiert, dass die Opposition Finanzminister Scholz zum Thema Nord Stream 2 in den Bundestag zitiert hat.

Bundesaußenminister Maas sprach von einem scheinheiligen Spektakel. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Mast warf den Grünen vor, zu diesem Zweck ein Bündnis mit der AfD eingegangen zu sein. Finanzminister Scholz war am Nachmittag auf Antrag der Grünen in den Bundestag gerufen wurden. Dafür stimmten alle Oppositionsfraktionen. Sie konnten sich durchsetzen, weil die Koalition mit weniger Abgeordneten vertreten war.



In der Aktuellen Stunde des Bundestags ging es unter anderem um ein Dokument, das die Deutsche Umwelthilfe gestern veröffentlicht hatte. Demnach soll Scholz den USA eine heimliche Abmachung angeboten haben: Die US-Regierung sollte auf Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 verzichten. Im Gegenzug würde der Bund den Import amerikanischen Flüssiggases mit bis zu einer Milliarde Euro fördern. Das Finanzministerium will sich zu dem Dokument nicht äußern und spricht von vertraulichen Verhandlungen.



Die USA bekämpfen die Pipeline, weil sie eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen verhindern wollen. Befürworter der Gasleitung werfen den Amerikanern dagegen schon lange vor, nur ihr Flüssiggas in Europa verkaufen zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.