Na bitte, warum nicht gleich so. Das Verhandlungsmandat für eine neue Gasrichtlinie ist erteilt, auf die viele in der EU schon so lange warten. EU-Standards und Regularien für Pipelines gelten künftig auch für solche Leitungen, die aus Drittstaaten hier ankommen. Netzbetrieb und Gasproduktion müssen getrennt werden. Die EU Kommission hat ein Wort mitzureden.

Der deutsch französische Motor läuft dem ersten Anschein nach wieder. Deutschland hat sich - Dank französischer Unterstützung - teilweise durchgesetzt. Es bekommt eine neue EU-Richtlinie, darf aber Nordstream 2 behalten. Die Regulierung bleibt in deutscher Hand, wenn auch unter Aufsicht der EU Kommission. Der Kompromiss sieht Ausnahmeregelungen für bestehende Leitungen vor. Gleichzeitig musste die Bundesregierung unter französischem Druck in Teilen nachgeben und eine gewisse europäische Kontrolle für das Pipeline-Projekt akzeptieren. Darauf kam es Frankreich an. Zumindest das ist ein Fortschritt.

Ende gut, alles gut also? Mitnichten. Deutschland hat mit den gestrigen Meldungen aus Paris, mit der Drohung, Frankreich könnte seine Solidarität mit Deutschland aufkündigen, eine deutliche Warnung und einen Schuss vor den Bug erhalten. Das Elend war selbst gemacht, es hatte genug Zeit und Warnzeichen gegeben. Doch die Bedenken von deutschen und europäischen Politikern wurden in den Wind geschlagen. Es bedurfte erst der Mahnung aus dem französischen Außenministerium gestern, welches die europäische Argumentation wiederholte, eine Abhängigkeit von russischem Gas liege nicht im strategischen Interesse Europas.

Projekt bleibt umstritten

Denn hier ist nicht nur die simple Frage der Abhängigkeit von Rohstoffen gemeint. Das Beharren, es würde sich nur um ein Wirtschaftsprojekt handeln und davon abgesehen um die Privatangelegenheit von Ex-Kanzler Gerhard Schröder, war schon immer dreist und naiv. Es ist erstaunlich, wie lange so wenig von den grundsätzlichen europäischen Bedenken in Deutschland öffentlich diskutiert wurde, dass man auf die herablassende Idee kommen konnte, es seien nur wieder Einzelstimmen jener, die sowieso immer gegen Russland sind.

Diplomaten warnen seit langem, die Bundesregierung habe die Lage politisch völlig unterschätzt, falsch gehandhabt und würde spätestens, wenn die Amerikaner mit Sanktionen drohen, isoliert sein. Die Deutschen wären dann die letzten, so das Bonmot, "die Putin die Pipeline halten". Tatsächlich gibt es Druck aus den USA, zumindest gibt es Lobbyismus in europäischen Hauptstädten und angeblich auch bei der rumänischen Ratspräsidentschaft.

Dabei jetzt aber lediglich ein Einknicken vor Donald Trump zu unterstellen ist nichts anderes als zynisch gegenüber allen Staaten, allen Institutionen und allen Politikern in Europa, die von Anfang an auf die strategischen und politischen Probleme des Projektes hingewiesen und es daher kritisiert oder abgelehnt haben. Und die von Deutschland ignoriert wurden. Ob das Nordstream 2 Projekt in der gegenwärtigen Situation tatsächlich die richtige strategische und politische Antwort an Russland ist, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

