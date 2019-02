Der Streit um die Erdgasleitung Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland wird zu einer Belastungsprobe für die deutsch-französischen Beziehungen.

Das Außenministerium in Paris kündigte an, dass Frankreich morgen für eine EU-Richtlinie stimmen wird, die eine deutlich strengere Regulierung des Projekts vorsieht. Unter anderem soll der Betreiber der Gas-Leitung nicht gleichzeitig Gas-Lieferant sein. Bei Nord Stream 2 liegt beides bislang in der Hand des russischen Energiekonzerns Gazprom.



Für die Bundesregierung und die Bauherren des Pipeline-Projekts wären die schärferen Bedingungen ein Rückschlag. Die Rohre für die Ergasleitung in der Ostsee sind bereits verlegt. Frankreich hatte das Projekt - anders als die USA und die osteuropäischen Staaten - bislang unterstützt.