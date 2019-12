Die Bundesregierung hat die US-Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline "Nord Stream 2" als Einmischung verurteilt. Die Sanktionen träfen deutsche und europäische Unternehmen und stellten eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands dar, erklärte Regierungssprecherin Demmer. SPD-Fraktionschef Mützenich sprach von einer weiteren Belastung des transatlantischen Verhältnisses.

Die EU und Deutschland seien für US-Präsident Trump offenbar keine Verbündeten, sondern tributpflichtige Vasallen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch aus Russland kam Kritik. Ziel der Amerikaner sei es, die Europäer zum Kauf des teuren Flüssiggases aus den USA zu zwingen, sagte der Parlamentsabgeordnete Nowikow.



Trump hatte die Sanktionen gegen Baufirmen der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zuvor in Kraft gesetzt. Auf einer Luftwaffenbasis bei Washington unterzeichnete Trump ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt, in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind.

Trumps Gesetz vs. Energiesicherheit in Europa?

Das "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" zielt auf die Betreiberfirmen der Schiffe, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Die Leitung ist zu weiten Teilen bereits fertiggestellt; es fehlen nur noch weniger als 300 Kilometer. Deshalb rechnet Russland nicht damit, dass das Projekt noch gestoppt werden kann.



Nord Stream 2 soll vom kommenden Jahr an russisches Gas von Sankt Petersburg bis nach Lubmin bei Greifswald pumpen. Dadurch wird ein Transit durch die Ukraine und durch Polen vermieden. Die USA und auch mehrere europäische Staaten lehnen die Pipeline ab. Die mit der Verlegung der Pipeline betraute schweizerische Firma Allseas kündigte umgehend an, seine Beteiligung am Bau umgehend einzustellen.

Weltraumstreitkräfte beschlossen

Mit der Unterzeichnung des Verteidigungshaushalts besiegelte Trump außerdem die Gründung von Weltraumstreitkräften. Neben dem Heer, der Marine, dem Marinekorps, der Luftwaffe und der Küstenwache soll die "Space Force" der sechste Arm der US-Streitkräfte werden. Sie soll mögliche Bedrohungen der USA im All und aus dem All abwenden. Der Weltraum spielt bei der modernen Kriegsführung eine immer wichtigere Rolle.