Im Streit um den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 hat Außenminister Maas im Grundsatz bestätigt, dass die US-Regierung vorerst von Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft Abstand nimmt.

Die Bundesregierung sehe dies als Schritt, mit dem auf Deutschland zugegangen werde, sagte Maas in Berlin. Eine offizielle Bestätigung aus Washington steht noch aus. US-Medien hatten berichtet, Präsident Biden wolle mit dem Verzicht eine Belastung der Beziehungen zu Deutschland vermeiden. Demnach sollen aber neue Sanktionen gegen am Bau der Pipeline beteiligte russische Schiffe verhängt werden.



In Mecklenburg-Vorpommern reichte die Deutsche Umwelthilfe Klage gegen die Errichtung der "Stiftung Klima- und Umweltschutz" vor dem Verwaltungsgericht Schwerin ein. Klima- und Umweltschutz würden von der Landesregierung lediglich als Vorwand genutzt, um den Weiterbau der Pipeline zu ermöglichen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.