Bundeskanzlerin Merkel hat sich erneut für das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 stark gemacht.

Grundsätzlich sei russisches Gas, das durch die Ostsee nach Europa gelange, nicht schlechter als solches, das über die Ukraine oder die Türkei komme, sagte Merkel bei einer Videoschalte im Straßburger Europarat. Sie habe den Eindruck, dass es bei der Kritik an dem Vorhaben um die übergeordnete Frage gehe, wie man mit Russland Handel treiben wolle. - Nord Stream 2 soll das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen, das Projekt zählt aber zu den Hauptstreitpunkten in den deutsch-amerikanischen Beziehungen. Die USA befürchten eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischem Gas.



Merkels Parteikollegin, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, hatte während einer Veranstaltung in Paris die Nutzung von Nord Stream 2 in Frage gestellt. Sie erklärte jedoch, dass sie wenig Spielraum sehe, das fast fertiggestellte Vorhaben zu stoppen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.