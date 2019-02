In der Diskussion über die Gas-Pipeline "Nord Stream 2" hat sich der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Röttgen, gegen den Kurs von Kanzlerin Merkel gestellt.

Deutschland habe sich in der Frage der Pipeline international isoliert, sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel" aus Berlin. Die Bundesregierung nehme hier seit Jahren weder auf die mehrheitliche Ablehnung in der EU noch auf die Sicherheitsbedenken unserer osteuropäischen Nachbarn Rücksicht.



Merkel wies Bedenken vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas durch die Pipeline zurück. Deutschland werde gleichzeitig Terminals für Flüssig-Gas bauen, sagte sie bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.



"Nord Stream 2" wird derzeit in der Nordsee gebaut. Durch die Pipeline soll von Ende 2019 an russisches Gas nach Deutschland geleitet werden. Bei einer für morgen geplanten EU-Abstimmung über die Zukunft des umstrittenen Projekts will Frankreich nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" gegen das Vorhaben votieren.