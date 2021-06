Russland will die umstrittene Ostseepipeline Nord Stream 2 bis Ende dieses Jahres fertiggestellt haben.

Dann solle auch mit der Befüllung der Gasleitung begonnen werden, sagte Vize-Regierungschef Nowak in einem vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Beitrag. Nord Stream 2 soll künftig Gas von Russland durch die Ostsee nach Deutschland und in die Europäische Union liefern. Für den russischen Teil der Leitung sind in der kommenden Woche Testarbeiten geplant.



Kritiker des Projekts, darunter neben den USA auch einige EU-Staaten, warnen vor einer zu hohen Abhängigkeit von russischem Gas. Zudem sehen sie die Position des bisherigen Gas-Transitlandes Ukraine geschwächt, dem hohe Einnahmeverluste drohen. Befürworter halten vor allem den USA entgegen, ihnen gehe es auch um die Absatzchancen für amerikanisches Flüssiggas in Europa.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.