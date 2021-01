Ein russisches Schiff hat in dänischen Gewässern mit den Arbeiten zur Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 begonnen.

Das wurde in Moskau mitgeteilt. Die "Fortuna" ist rund 15 Seemeilen vor der dänischen Insel Bornholm im Einsatz. Sie wird von weiteren Schiffen unterstützt.



Mit Nord Stream 2 soll Erdgas von Russland nach Westeuropa transportiert werden. Die USA versuchen dies zu verhindern, zuletzt waren Sanktionen gegen den Eigner der "Fortuna" verhängt worden. Das Projekt ist auch in der EU umstritten. Die Bundesregierung steht weiterhin hinter dem Vorhaben. Der Pipeline-Bau ist nahezu abgeschlossen.



In dänischen Gewässern ist der Weiterbau seit dem 15. Januar erlaubt. In deutschen wurden die Arbeiten nach fast einem Jahr Pause Anfang Dezember wieder aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.