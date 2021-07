Im Zusammenhang mit dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 sieht sich Russland ungerechtfertigter Kritik ausgesetzt.

Der russische Botschafter in den USA, Antonow, sagte in Washington, die deutsch-amerikanische Erklärung zu dem Projekt enthalte politische Angriffe gegen sein Land. Man habe nie die eigenen Energieressourcen als Werkzeug politischen Drucks eingesetzt. In der gemeinsamen Erklärung wird Russland davor gewarnt, Energie als politische Waffe zu benutzen oder weitere aggressive Handlungen gegen die Ukraine zu begehen.



Deutschland soll sich der Vereinbarung zufolge zudem dafür einsetzen, dass der bis 2024 geltende Gastransitvertrag Russlands und der Ukraine um bis zu zehn Jahre verlängert wird. Die fast fertiggestellte Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 soll russisches Gas direkt nach Deutschland bringen, unter Umgehung der Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.