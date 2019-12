Die russische Regierung erwartet von der Europäischen Union eine Lösung in der Auseinandersetzung um die Gas-Pipeline "Nord Stream 2".

Vize-Regierungschef Kosak sagte in Moskau, er sei überzeugt, dass ein Kompromiss erzielt werden könne. Schließlich sei die EU interessiert an einer Energieversorgung "zu akzeptablen Preisen". Kosak bezifferte den Preisvorteil gegenüber Gas aus den USA auf rund 30 Prozent.



Die US-Regierung dringt auf den Handel mit ihrem Flüssiggas, das mit der sogenannten "Fracking-Methode" gewonnen wird. Sie argumentiert mit einer besseren Versorgungssicherheit. Nachdem die USA deshalb Sanktionen gegen am Bau beteiligte Unternehmen verhängten, sind die Arbeiten an der zu 90 Prozent fertigen Pipeline zwischen Russland und Deutschland unterbrochen worden.