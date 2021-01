Umweltverbände haben Widerspruch dagegen eingelegt, dass die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 weitergebaut werden darf.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie bestätigte, dass die entsprechenden Mails von der Deutschen Umwelthilfe und dem Naturschutzbund Deutschland eingegangen seien. Von Seiten des Nabu hieß es, der Einspruch habe aufschiebende Wirkung, so dass der Bau der Gasleitung von Russland nach Deutschland zunächst nicht fortgeführt werden könne.



Das Bundesamt hatte die sofortige Wiederaufnahme der Arbeiten in deutschen Gewässern am vergangenen Freitag genehmigt. Eigentlich galt aus Naturschutzgründen ein Baustopp zwischen Oktober und Mai. Deshalb hatten die Umweltverbände umgehend Widerspruch angekündigt.

