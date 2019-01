Der US-Botschafter in Deutschland, Grenell, hat hiesigen Unternehmen erneut mit Sanktionen seines Landes gedroht, sollten sie an der Ostseepipeline 'Nord Stream 2' beteiligt sein.

Die Zeitung "Bild am Sonntag" zitiert aus einem Brief Grenells an mehrere an dem Projekt beteiligte Konzerne. Darin heißt es, ein Engagement deutscher Firmen im russischen Energieexport-Sektor sei mit einem erheblichen Sanktionsrisiko verbunden. Unternehmen, die den Bau der Pipeline unterstützten, trügen dazu bei, die EU abhängig von russischem Gas zu machen. Ähnlich hatte sich Grenell bereits im vergangenen Monat geäußert. Bundesaußenminister Maas wies dies damals zurück und erklärte, Fragen der europäischen Energiepolitik würden in Europa entschieden und nicht in den USA.



An 'Nord Stream 2' sind mehrere deutsche Unternehmen beteiligt. Die Pipeline soll russisches Gas über die Ostsee nach Deutschland transportieren. US-Präsident Trump hatte dies wiederholt kritisiert und unter anderem den Ankauf von amerikanischem Flüssiggas durch die Europäer gefordert.