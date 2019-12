Nach dem US-Repräsentantenhaus hat auch der Senat Sanktionen im Zusammenhang mit der Gaspipeline Nord Stream 2 beschlossen.

Damit die Strafmaßnahmen in Kraft treten können, ist noch die Zustimmung von US-Präsident Trump nötig. Die Sanktionen richten sich gegen Firmen und Einzelpersonen, die am Bau der Gasleitung beteiligt sind. US-Politiker begründen sie damit, dass die Pipeline Europas Abhängigkeit von Russland erhöhe. Zudem sind die USA am Verkauf ihres Flüssiggases interessiert.



"Nord Stream 2" soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern.