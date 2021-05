Die US-Regierung hat den Verzicht auf Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der Gaspipeline Nord Stream 2 und deren deutschen Geschäftsführer bestätigt. In einem an den US-Kongress übermittelten Bericht schreibt Außenminister Blinken, auf die Strafmaßnahmen werde aus Gründen des nationalen Interesses der Vereinigten Staaten verzichtet, da solche zu negativen Auswirkungen auf die Beziehungen zu Deutschland, zur Europäischen Union und zu weiteren europäischen Verbündeten und Partnern führen würden.

Verhängt würden Sanktionen aber gegen mehrere russische Verlegeschiffe und Unternehmen. Zugleich bekräftigte Blinken, die Regierung in Washington sei weiterhin gegen das Projekt.



Die USA argumentieren, Europa und Deutschland drohten durch Nord Stream 2 abhängiger von russischem Erdgas zu werden. Auch sehen sie die Position des Gas-Transitlandes Ukraine geschwächt. Befürworter halten den Amerikanern entgegen, sie wollten auch die Absatzchancen für ihr Flüssiggas in Europa verbessern. Die rund 1.200 Kilometer lange Unterwasser-Röhre wird in der Ostsee von Russland nach Deutschland verbaut und ist bereits zu 95 Prozent fertiggestellt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.