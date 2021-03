Die USA fordern den sofortigen Baustopp der Gas-Pipeline Nord Stream 2.

Außenminister Blinken erklärte, jede Stelle, die an dem Projekt beteiligt sei, müsse sich umgehend zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen. Die Regierung von Präsident Biden sei verpflichtet, das dazu vom Kongress verabschiedete Sanktionsgesetz umzusetzen. Nord Stream 2 sei ein schlechtes Projekt - für Deutschland, für die Ukraine und für die Partner in Mittel- und Osteuropa.



Die Arbeiten an der fast fertiggestellten Pipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee waren im Dezember wieder aufgenommen worden, nachdem sie wegen US-Sanktionen fast ein Jahr unterbrochen waren. Washington argumentiert, die Pipeline schaffe eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen. Auch Frankreich und andere europäische Staaten stehen dem Projekt kritisch gegenüber. Die Bundesregierung hält ungeachtet der Kritik daran fest.

