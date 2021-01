Im Zusammenhang mit der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland haben die USA Strafmaßnahmen angekündigt.

Die Sanktionen richten sich gegen das russische Schiff "Fortuna", das die Rohre verlegt. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin teilte mit, die Bundesregierung habe die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis genommen.



Die USA lehnen den Bau der rund 1.200 Kilometer langen Röhre mit der Begründung ab, Europa werde dadurch noch abhängiger von russischem Erdgas. Allerdings wollen auch die USA selber ihr Gas in Europa verkaufen.



Auch in Deutschland bleibt die Ostsee-Pipeline umstritten. Umweltverbände legten unter Verweis auf den Vogelschutz Widerspruch gegen den Weiterbau ein. Sie begründen dies damit, dass aus Naturschutzgründen zwischen Oktober und Mai eigentlich ein Baustopp gilt.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.