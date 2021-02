Das russische Spezialschiff "Fortuna" hat die Verlegung der Rohre für die Nord-Stream-2-Pipeline in der Ostsee fortgesetzt und inzwischen dänische Gewässer erreicht.

Das Konsortium hinter dem Projekt teilte mit, nach abgeschlossenen Testarbeiten würden nun Leitungen südlich der Insel Bornholm verlegt. Durch die Doppelröhre soll nach Fertigstellung Erdgas von Russland über Deutschland nach Westeuropa transportiert werden, das von dort weiter verteilt werden kann. In Teilen der EU und den USA gibt es dagegen Vorbehalte. Die Bundesregierung steht indes weiter hinter dem Vorhaben. Der Pipeline-Bau ist nahezu abgeschlossen.



Washington hatte noch unter der inzwischen abgelösten Regierung Sanktionen gegen den Eigner der "Fortuna" verhängt, die weiterhin in Kraft sind. Argumentiert wurde dabei unter anderem mit einer zu großen energiepolitischen Abhängigkeit von Russland. Zugleich streben die Vereinigten Staaten einen Absatz ihres eigenen Flüssiggases an.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.