Die geplanten US-Sanktionen gegen das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 stoßen in Deutschland auf großen Widerstand. Außenminister Maas sagte, die europäische Energiepolitik werde nicht in den USA entschieden. Der CDU-Politiker Lämmel warnte im Dlf vor zeitlichen Verzögerungen bei Nord Stream 2.

Lämmel warf dem US-Repräsentantenhaus vor, sich mit der Verhängung von Sanktionen in europäische Angelegenheiten einzumischen (Audio). Die Sanktionen richteten sich gegen die Schiffe, die die Rohre verlegten - und damit gegen eine Lebensader des Projektes. Sollten die Eigner der Schiffe entscheiden, nicht weiterzubauen, stelle sich die Frage, wo Ersatz herkomme, betonte der CDU-Wirtschaftspolitiker.

Abhängigkeit von russischem Gas?

Lämmel wandte sich gegen den Vorwurf, dass sich Deutschland mit der Pipeline abhängig von Russland mache. Es gebe zurzeit genug Gas auf dem Weltmarkt, und Deutschland habe seine Bezugsquellen in den vergangenen Jahren stark erweitert. Ähnlich hatte auch schon die Deutsch-Russische Außenhandelskammer argumentiert und Gegenmaßnahmen zum Schutz deutscher Firmen verlangt.



Für die Bundesregierung äußerte sich Außenminister Maas. Der SPD-Politiker sagte, Eingriffe von außen lehne man ab. Konkrete Schritte kündigte er aber ebensowenig an wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU). Dessen Sprecherin hatte am Vormittag "Bedauern" über den Beschluss des Repräsentantenhauses zum Ausdruck gebracht.



Nach dem US-Repräsentantenhaus muss der Senat den Sanktionen noch zustimmen, bevor Präsident Trump das Gesetz unterzeichnen kann.

Nord-Stream-Betreiber wollen sich nicht äußern

Der Betreiber von "Nord Stream 2" reagierte zurückhaltend auf den Beschluss des Repräsentantenhauses. Ein Sprecher sagte im Schweizer Kanton Zug, man könne sich zu etwaigen Auswirkungen auf das Projekt nicht äußern.



Die Ukraine begrüßte das Vorgehen der USA. "Nord Stream 2" soll vom kommenden Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern.