Die USA wollen mit Sanktionen die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Europa und den Russland noch stoppen. Das Projekt ist fast abgeschlossen und hat rund 10 Milliarden Euro gekostet. Ein Überblick über mögliche Szenarien.

Was genau bedeuten die Sanktionen?

Washingtons "Gesetz zum Schutz von Europas Energiesicherheit" zielt auf die Betreiberfirmen der hoch spezialisierten Schiffe ab, mit denen die Rohre durch die Ostsee verlegt werden. Personen, die solche Schiffe zur Verfügung stellen, werden mit einer Einreisesperre belegt. Besitz und Vermögenswerte der betroffenen Personen und Firmen in den USA werden eingefroren, das betrifft auch Schiffe in US-Hoheitsgewässern. Die Sanktionen sind bereits in Kraft.

Welche Reaktionen gibt es?

Vizekanzler Scholz kritisierte die USA und sagte: "Solche Sanktionen sind ein schwerwiegendem Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Das lehnen wir entschieden ab." Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wies Kritik zurück. "15 europäische Länder, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet", sagte Grenell der "Bild am Sonntag". Es handele sich deshalb um eine "sehr pro-europäische Entscheidung". Viele europäische Diplomaten hätten sich bedankt. Die Sanktionen sind eine Belastungsprobe für das deutsch-amerikanische Verhältnis. Russland droht mit Gegensanktionen.

Warum sind die Amerikaner und viele europäische Staaten dagegen?

Die USA lehnen die Pipelines seit Jahren ab - sowohl Demokraten als auch Republikaner. Sie argumentieren, Deutschland und die Europäer würden sich damit in Abhängigkeit von Russland begeben. Kritiker verweisen allerdings darauf, dass die USA ihr eigenes Flüssiggas in Europa verkaufen wollen - das teurer als das russische Pipeline-Gas ist. EU-Staaten wie Polen stehen fest an der Seite der USA. Sie hoffen auf eine Schwächung Russlands. Die Ukraine ist gegen Nord Stream 2, weil sie als wichtigstes Transitland für die EU an Bedeutung sowie Milliarden Euro an Durchleitungsgebühren verliert.

Können die US-Sanktionen Nord Stream 2 und andere russische Pipeline-Projekte noch stoppen?

Das Betreiberkonsortium Nord Stream 2 hat nach den von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Sanktionen erklärt, dass der Bau mit den Partnern fortgesetzt werden solle. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in einem Fernsehinterview, dass Nord Stream 2 fertig gebaut werde. Die Schweizer Spezialfirma Allseas, die die Röhren am Boden der Ostsee verlegt, hat ihre Arbeiten vorübergehend eingestellt. Bislang wurden nach Angaben des Nord-Stream-2-Konsortiums mehr als 2100 Kilometer in der Ostsee verlegt. Rund 300 Kilometer fehlen noch. Das russische Schiff Fortuna, das auf Rügen liegt, könnte nun ablegen. Russischen Medien zufolge arbeitet es aber langsamer und erfüllt für den Streckenbereich in Dänemark nicht die dort vorgeschriebenen technischen Voraussetzungen. Russland hat aber noch ein anderes Schiff, das die Bedingungen erfüllt. Die Russen gehen davon aus, dass das schlechteste Szenario eine zeitliche Verzögerung ist. Zur Jahresmitte soll das Gas fließen.

Wie abhängig ist Europa vom russischen Erdgas?

Russlands Monopolist Gazprom, das größte Gasunternehmen der Welt, lieferte 36,7 Prozent des Gases nach Europa. Für Deutschland ist der Anteil laut Branchenschätzungen höher. Große Gas-Mengen bezieht Deutschland aber auch aus den Niederlanden und aus Norwegen. Andersherum ist Europa für Russland der wichtigste Exportmarkt für Gas.