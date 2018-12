Im Konflikt um die Ostseepipeline Nord Stream 2 drohen die Vereinigten Staaten deutschen Unternehmen mit Sanktionen.

Firmen, die an dem Projekt beteiligt seien, liefen Gefahr, mit Strafmaßnahmen belegt zu werden, sagte US-Botschafter Grenell in Berlin. In diesem Zusammenhang erinnerte er an den jüngsten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und sprach von einer "wachsenden Aggression" Moskaus. Diese dürfe von der Bundesregierung nicht mit dem Kauf zusätzlichen Gases "belohnt" werden.



Nord Stream 2 soll den fossilen Brennstoff direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren. Mehrere deutsche Unternehmen sind an der Pipeline beteiligt. US-Präsident Trump hatte dies wiederholt kritisiert und unter anderem den Ankauf amerikanischen Flüssiggases durch die Europäer gefordert.