Im Nordosten Syriens hat die Kurden-Miliz YPG offenbar das türkische Militär angegriffen.

Wie das Verteidigungsministerium in Ankara mitteilte, wurden bei dem Vorfall in der Region Ras al-Ain ein Soldat getötet und fünf weitere verletzt. Man habe angemessen auf den Angriff reagiert, hieß es. In dem Gebiet gilt eigentlich eine Waffenruhe.



Die Türkei und Russland haben sich darauf verständigt, dass sich die kurdischen Einheiten aus dem 30 Kilometer breiten Streifen an der türkisch-syrischen Grenze zurückziehen müssen. Russland ist einer der engsten Verbündeten Syriens.