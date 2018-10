Nord- und Südkorea haben eine Reihe von gemeinsamen Projekten auf den Weg gebracht.

So soll Ende November mit dem Bau einer Verbindungstrecke begonnen werden, die das Schienen- und Straßennetz beider Länder verknüpfen soll. Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium in Seoul mitteilte, wird es zudem Militärgespräche auf Generals-Ebene geben, um die Spannungen an der Grenze zu verringern. Bereits im September hatten sich die Präsidenten beider Länder, Moon und Kim Jong Un, auf eine wirtschaftliche Kooperation verständigt.