Nord- und Südkorea haben sich erstmals gemeinsam bei der Unesco um die internationale Anerkennung einer Kulturform beider Länder bemüht - und Erfolg gehabt.

Das koreanische Ringen, Ssireum genannt, wurde in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Unesco-Generalsekretärin Audrey Azoulay erklärte, die Tatsache, dass beide koreanischen Nachbarn sich zusammen beworben hätten, sei ein beispielloser Schritt.



Ein Unesco-Ausschuss prüft in dieser Woche, welche Kulturformen neu aufgenommen werden. Insgesamt liegen 50 Vorschläge vor. Deutschland beteiligt sich gemeinsam mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei an einer multinationalen Bewerbung für den Blaudruck - eine jahrhundertealte Technik der Stoffveredelung. Weitere Anträge wurden beispielsweise für die Reggae-Musik aus Jamaika und die Parfümherstellung im südfranzösischen Grasse eingereicht.