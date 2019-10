Bei einem Überfall der Taliban auf eine Militärbasis im Norden Afghanistans sind mindestens 20 Soldaten getötet worden.

Zwei weitere seien bei dem Vorfall in der Provinz Dschausdschan verschwunden, sagte ein Provinzrat. Möglicherweise hätten diese Soldaten den Taliban bei ihrem Angriff geholfen. Nach dem Überfall sei die Militärbasis angezündet worden.



In den vergangenen Monaten hatte sich die Sicherheitslage in der Region, die an Turkmenistan grenzt, zunehmend verschlechtert. Nach Behördenangaben sind die Taliban inzwischen in allen Bezirken der Provinz aktiv.