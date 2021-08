Marokko hat den Abbruch der diplomatischen Beziehungen durch Algerien als ungerechtfertigt kritisiert.

Das Außenministerium teilte in Rabat mit, man weise die irreführenden Vorwände zurück, die der Entscheidung zugrunde gelegen hätten. Zugleich sei der Schritt angesichts der Eskalation in den vergangenen Wochen erwartet worden. Der algerische Außenminister Lamamra begründete den Abbruch der Beziehungen damit, dass Marokko Separatisten in der Kabylei unterstütze. Das marokkanische Königreich habe seine Feindseligkeiten gegen Algerien nie eingestellt, hieß es.



Die Beziehungen beider Länder sind seit Jahrzehnten wegen des Streits um die ehemalige spanische Kolonie Westsahara angespannt. Marokko betrachtet die Region als Teil des eigenen Staatsgebiets. Algerien unterstützt dagegen die Polisario-Bewegung, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft.

