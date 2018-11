Der Automobilhersteller General Motors hat die Streichung von fast 15.000 Stellen in Nordamerika angekündigt.

Das sind rund 15 Prozent der Arbeitsplätze. Wie in Detroit weiter mitgeteilt wurde, wird zudem die Schließung von fünf Fabriken in den USA und in Kanada geprüft. Die Maßnahmen seien Bestandteil eines tiefgreifenden Konzernumbaus, hieß es. Künftig solle der Schwerpunkt auf der Herstellung selbstfahrender und elektrischer Fahrzeuge liegen.