US-Präsident Trump droht dem Autohersteller General Motors wegen der möglichen Schließung von Fabriken in den Vereinigten Staaten mit Konsequenzen.

Die USA hätten viel für GM getan und man sei in der Lage, großen Druck auf den Konzern auszuüben, sagte Trump vor Journalisten in Washington. Er forderte Konzern-Chefin Barra auf, die Autoproduktion in China zu stoppen und stattdessen schnell eine neue Fabrik in den USA zu eröffnen.



Das Unternehmen aus Detroit prüft die Schließung von fünf Standorten in den USA und Kanada und will fast 15.000 Stellen streichen. Die Maßnahmen seien Bestandteil eines tiefgreifenden Umbaus, hieß es. Künftig solle der Schwerpunkt auf der Herstellung selbstfahrender und elektrischer Fahrzeuge liegen.