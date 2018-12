Nach mehreren Polizeieinsätzen wegen der mutmaßlichen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat in Baden-Württemberg ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden.

Der 53-jährige Mann sei am Samstagabend nach seiner Einreise am Flughafen Frankfurt/Main abgeführt worden, teilten das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit. Es handelt sich den Angaben zufolge um den Bruder eines 49-jährigen Verdächtigen, der bereits am Mittwoch festgenommen worden war. Auch eine Frau und ein weiterer Mann wurden in Wohnungen gefasst. Spezialkräfte hatten sie wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat durchsucht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.