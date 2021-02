In Norddeutschland sorgen neue Schnefälle für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr.

Am Abend wurde in Hamburg der Hauptbahnhof gesperrt. In Kiel stellte die Verkehrsgesellschaft den Verkehr komplett ein.



Der Deutsche Wetterdienst erwartet, dass in Hamburg und Schleswig-Holstein bis zu zehn Zentimeter Schnell fallen. In der Nacht könne der Schnee auch in gefrierenden Regen mit Glatteis übergehen. Vor allem Richtung Elbe seien Unwetter nicht ausgeschlossen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.