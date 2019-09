Nach den Sturmschäden auf mehreren Bahnstrecken in Norddeutschland entspannt sich die Lage.

Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, kommt es zwar noch zu Verspätungen und Teilausfällen. Zwischen Hannover und Bremen fahre der Regionalverkehr aber wieder, allerdings nur eingleisig. Dies gelte auch für den Fern- und Regionalverkehr auf der Strecke Hannover-Hamburg.



In der Nacht waren Gleise und Oberleitungen durch umgestürzte Bäume und Teile abgedeckter Dächer beschädigt worden. Mehrere ICE mussten anhalten oder konnten nicht losfahren. 200 Reisende strandeten in Hannover und mussten die Nacht in dafür bereitgestellten Zügen verbringen.