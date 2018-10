Die türkische Armee hat im Norden Syriens Medienberichten zufolge Stellungen der Kurdenmiliz YPG bombardiert.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu lagen die Ziele am Ostufer des Euphrat in der Region Kobane. Die türkische Regierung betrachtet die YPG als syrischen Ableger der PKK und damit als Terrororganisation. Vom Nato-Partner USA wird die YPG jedoch im Kampf gegen Dschihadisten in Syrien unterstützt.



Der Angriff erfolgte einen Tag nach dem Syrien-Gipfel in Istanbul. Der türkische Präsident Erdogan hatte dazu Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und den russischen Staatschef Putin eingeladen. Sie verständigten sich auf einen politischen Prozess in Syrien, der auch die Ausarbeitung einer neuen Verfassung vorsieht.