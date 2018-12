Der türkische Präsident Erdogan hat in Nordsyrien eine weitere Militäroffensive gegen kurdische Truppen angekündigt.

Sie werde in einigen Tagen beginnen, sagte er während einer Rede vor Vertretern der Verteidigungsindustrie in Ankara. Die Türkei werde nun auch östlich des Euphrat-Flusses aktiv, um dort die Menschen vor der separatistischen Terrororganisation YPG zu retten. Diese Region gilt als militärisches Einflussgebiet der USA und dürfte den Konflikt zwischen Washington und Ankara verschärfen. Die YPG ist ein wichtiger Partner der Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Terrormiliz IS.