Nachdem ein Mann im hessischen Volkmarsen sein Auto in eine Zuschauergruppe des Rosenmontagszugs gesteuert hat, wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main mit. Zum Motiv des Mannes könne man nichts sagen; es werde in alle Richtungen ermittelt. Der 29-jährige sei noch vor Ort festgenommen worden. Er stamme selbst aus Volkmarsen. Laut dem hessischen Innenministerium war er zunächst nicht vernehmungsfähig. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war der Mann in der Vergangenheit durch Beleidigung, Hausfriedensbruch und Nötigung aufgefallen. Nach Polizeiangaben wurden 30 Menschen verletzt, sieben davon schwer.



Hessens Ministerpräsident Bouffier und Bundeskanzlerin Merkel äußerten sich bestürzt über die Tat und sprachen den Verletzten und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus.