Im nordhessischen Volkmarsen ist ein Auto während des Rosenmonatszugs in eine Menschenmenge gefahren. Dabei gab es nach Angaben der Polizei 30 Verletzte. Sieben davon seien schwer verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Zum Motiv könne man noch nichts sagen, sagte ein Sprecher. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Es soll sich um einen 29 Jahre alten Mann aus der Region handeln. Laut Innenministerium ist er noch nicht vernehmungsfähig, wie Deutschlandfunk-Korrespondent Ludger Fittkau berichtet (Audio-Link).



Zuvor hatte es zu den Hintergründen zum Teil widersprüchliche Angaben gegeben. Ein Sprecher der Polizei Nordhessen sagte, man gehe von Vorsatz aus. Hinweise auf eine politisch motivierte Straftat lägen aber nicht vor. "Wir gehen nicht von einem Anschlag aus. Wir gehen von einem vorsätzlichen Tatgeschehen aus." Details nannte er nicht. Das hessische Innenministerium schloss dagegen einen Anschlag nicht aus. Ein Sprecher begründete dies mit der Situation vor Ort. Andere Polizeisprecher betonten, dass noch keine Angaben zum Motiv möglich seien.

Alle Umzüge in Hessen abgebrochen

Die "Hessische Niedersächsische Allgemeine" berichtete, Zeugen hätten geschildert, dass der Fahrer die Absperrung am Rosenmontagsumzug umfahren habe und dann mit Vollgas auf die Menschenmenge zugerast sei.



Als Vorsichtsmaßnahme wurden alle Fastnachtsumzüge in Hessen abgebrochen. Die Polizei betonte, derzeit lägen keine Information über eine Gefährdung andernorts vor. Bürgerinnen und Bürger sollten trotzdem größere Menschenansammlungen meiden.



Volkmarsen ist eine Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg mit rund 6.800 Einwohnern. Sie ist rund 30 Kilometer von Kassel entfernt.



Um 20:05 Uhr informiert der Deutschlandfunk in einer kurzen Sondersendung über den aktuellen Stand.