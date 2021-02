Bei der türkischen Militäroffensive gegen PKK-Stellungen im Irak sind drei Soldaten getötet worden.

Das teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit. Sie seien bei Kämpfen in der Region Gara ums Leben gekommen. Der Einsatz gegen die kurdische Rebellenorganisation hatte gestern begonnen. Zu Begründung verwies die Türkei auf das Recht zur Selbstverteidigung. Es habe Hinweise auf einen größeren Angriff der PKK aus dem Nordirak gegeben.



Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Unter anderem der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hatte bei früheren Einsätzen der Türkei im Nordirak allerdings die Einhaltung des Völkerrechts bezweifelt.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.