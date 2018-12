Der Beauftragte der Bundesregierung für Religionsfreiheit, Grübel, hat internationale Anstrengungen für die Rückkehr von Jesiden in den Nordirak gefordert.

Die Weltgemeinschaft müsse den Jesiden die Möglichkeit geben, wieder in ihre angestammten Siedlungsgebiete zurückzukehren, sagte der CDU-Politiker dem Evangelischen Pressedienst. Er wolle sich nicht damit zufrieden geben, dass die Landkarte des Nordiraks dauerhaft vom IS gezeichnet sei, der Jesiden und Christen vertrieben habe. Um dort wieder eine Existenz aufzubauen, brauchten die Menschen Dinge wie Baumaterial, Saatgut und landwirtschaftliche Maschinen.



Die Bundesregierung hat in dieser Legislaturperiode erstmals einen Beauftragten für Religionsfreiheit bestellt.