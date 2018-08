Die Jesiden in Deutschland haben der Opfer des Massakers durch die Terrormiliz IS im Irak vor vier Jahren gedacht.

Kanzleramtsminister Braun sagte auf einer Trauerveranstaltung in Gießen, die Ermordung, Vertreibung und Versklavung der Jesiden durch den IS seien von unfassbarer Grausamkeit und Barbarei gewesen. Die Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse mahne die Menschen in Deutschland, sich weiterhin weltweit für die Wahrung der Religionsfreiheit einzusetzen.



Am 3. August 2014 hatten IS-Kämpfer einen Angriff auf die Region Sindschar im Nordirak begonnen. Tausende Jesiden wurden getötet oder verschleppt. Hunderttausende flohen aus ihrer Heimat.