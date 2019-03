Beim Untergang einer Fähre auf dem Fluss Tigris im Nordirak sind nach jüngsten Angaben mindestens 85 Menschen ums Leben gekommen.

55 Menschen hätten gerettet werden können, teilte die irakische Regierung mit. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Großstadt Mossul. Auf dem Schiff befanden sich Familien, die während der Neujahrs-Feiern zu einem beliebten Picknick-Platz übersetzen wollten. Offenbar war die Fähre überladen.



Im persischen und kurdischen Kulturraum wird am 21. März der Beginn des neuen Jahres gefeiert. Zu den Neujahrsfeiern unternehmen Familien traditionell Ausflüge in die Umgebung, um dort zu picknicken.