Im autonomen Kurdengebiet im Norden des Irak ist ein neues Parlament gewählt worden.

Mehr als 3,8 Millionen Menschen waren aufgerufen, die 111 Abgeordneten des Regionalparlaments in Erbil zu wählen. Bis zum Mittag lag die Beteiligung bei 40 Prozent, wie die Deutsche Presse-Agentur meldet. Die regierende Kurdische Demokratische Partei - KDP- gilt als Favorit. Ein Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet.



Ein Ergebnis wird in den kommenden Tagen erwartet. Ursprünglich war die Wahl für November vergangenen Jahres geplant. Sie wurde aber wegen des Streits mit der irakischen Zentralregierung über das kurdische Unabhängigkeitsreferendum verschoben.



Bei der Volksabstimmung vor einem Jahr hatten mehr als 92 Prozent der Wähler für eine Loslösung vom Irak votiert. Wegen des Widerstands der Regierung in Bagdad folgten bislang aber keine Schritte zur Umsetzung des Referendums.