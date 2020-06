Die Türkei hat im Nordirak Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK angegriffen.

Die türkische staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, Kampfjets hätten Höhlen zerstört, in denen sich PKK-Kämpfer aufgehalten hätten. Die PKK gilt in der Türkei, der EU und den USA als Terrororganisation. Die türkische Luftwaffe fliegt regelmäßig Luftangriffe gegen Stellungen der PKK, die in der Grenzregion im Nordirak ihr Hauptquartier hat. Das Verteidigunmgsministerium in Ankara teilte mit, mit den Luftschlägen solle die Sicherheit des türkischen Volkes und der Grenzen des Landes gewährleistet werden.