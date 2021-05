Türkische Sicherheitskräfte haben nach Angaben von Präsident Erdogan bei einem Einsatz im Nordirak einen ranghohen Funktionär der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans getötet.

Der Mann sei für zahlreiche - Zitat - "blutige Aktionen" der PKK in Syrien und im Irak verantwortlich gewesen, sagte Erdogan in einer Fernsehansprache. Demnach war der Syrer auch an der Hinrichtung von 13 türkischen Geiseln beteiligt, die 2015 und 2016 in den Irak verschleppt wurden. Die verbotene und auch von den USA und der EU als Terrororganisation eingestufte Kurdische Arbeiterpartei hat mehrere Stützpunkte im Nordirak. Das türkische Militär hatte im April eine erneute Offensive gegen die Stellungen der kurdischen Miliz gestartet.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.