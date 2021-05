Rund 50 Jahre nach einer Militäroperation im Nordirlandkonflikt mit zehn Toten hat die britische Regierung um Verzeihung gebeten.

Das Büro von Premierminister Johnson in der Downing Street teilte mit, man bedauere die große Qual, die die langwierige Suche nach der Wahrheit für die Familien der Getöteten verursacht habe.



Eine gestern veröffentlichte offizielle Untersuchung der Vorfälle hatte ergeben, dass mindestens neun der zehn Zivilisten im Jahr 1971 während der Militäroperation in Belfast durch Schüsse von Soldaten getötet worden waren. Die Vorfälle sind in Nordirland auch unter dem Namen "Ballymurphy-Massaker" bekannt.

