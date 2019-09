Fast 50 Jahre nach dem sogenannten "Bloody Sunday" in Nordirland hat sich dort erstmals ein Gericht mit den tödlichen Schüssen auf Demonstranten befasst.

In der Stadt Derry begann eine Anhörung gegen einen ehemaligen britischen Soldaten, der des zweifachen Mordes an Zivilisten beschuldigt wird. Das Gericht vertagte sich nach einer kurzen Anhörung. Der Angeklagte war nicht erschienen, dennoch äußerten sich Angehörige der Opfer erleichert über den Prozessbeginn.



Ursprünglich hatte die nordirische Justiz jahrzehntelang gegen 17 britische Exsoldaten und zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation IRA ermittelt.



Am 30. Januar 1972 hatten britische Fallschirmjäger in Derry das Feuer auf Demonstranten eröffnet und 14 von ihnen getötet. Der "Bloody Sunday" gilt als eines der schlimmsten Kapitel des Nordirland-Konflikts.